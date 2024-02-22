رابطة المصارف: إجمالي التحصيل الإلكتروني الحكومي بلغ أكثر من 418 مليار دينار

2024-02-22 18:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاأعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اليوم الخميس، عن إحصائية بأعداد بطاقات الدفع الإلكتروني وإجمالي التحصيل الحكومي والذي أكدت أنه بلغ أكثر من 418 مليار دينار، فيما أشارت إلى أن هناك 558 جهة حكومية نشرت أدوات الدفع الإلكتروني في مؤسساتها.وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية علي طارق في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" هناك اهتماما ودعما كبيرا من قبل رئيس الوزراء لرفد الاقتصاد العراقي عبر دعمه للقطاع الخاص"، مبينا، أن "انطلاق مشروع الجباية الإلكترونية يأتي ترجمة لرؤية وأهداف إستراتيجية لتطوير القطاع المالي والمصرفي في العراق".وأشار، إلى أن "عدد بطاقات الموظفين في خدمات التوطين لغاية حزيران 2023 بلغ (8،653،310)"، مبينا، أن "عدد البطاقات المصدرة (مسبقة الدفع، مدينة ، دائنة) لغاية أيلول 2023 بلغت 17،822،988".وأضاف، أن" هناك 558 جهة حكومية نشرت أدوات الدفع الإلكتروني في مؤسساتها"، لافتا، إلى أن "إجمالي التحصيل الإلكتروني الحكومي منذ تفعيل قرار مجلس الوزراء بنشر أدوات الدفع الإلكتروني عبر 586،868 حركة بلغ 418،371،127،093 مليار دينار عراقي".