السوداني يشيد بتعاون شركة "فيزا" في توسيع تكنولوجيا الدفع الإلكتروني

2024-02-22 18:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الخميس، أن الحكومة وضعت مسألة الإصلاح الاقتصادي والمصرفي من ضمن أهمّ أولوياتها، فيما أشاد بتعاون شركة "فيزا" في توسيع تكنولوجيا الدفع الإلكتروني والتحوّل الرقمي.

جاء ذلك، خلال استقبال رئيس الوزراء، الرئيس الإقليمي لشركة فيزا، في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، آندرو توري والوفد المرافق له، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد السوداني، أن "الحكومة وضعت مسألة الإصلاح الاقتصادي والمصرفي من ضمن أهمّ أولوياتها، وهي تسعى وترحب بالتعاون في هذا المجال"، مشيراً إلى "إقرار نظام الدفع الإلكتروني في مجلس الوزراء".

وأشاد رئيس الوزراء، بـ"تعاون الشركة في توسيع تكنولوجيا الدفع الإلكتروني والتحوّل الرقمي، سواء من خلال تدريب العاملين في العراق أو عن طريق المساهمة في التثقيف لعملية الدفع الإلكتروني".

من جانبه، عبر آندرو توري، عن "الرغبة باستمرار التعاون مع البنك المركزي العراقي، ومؤسسات القطاع المصرفي العراقي كافة"، لافتاً إلى "اهتمام شركة فيزا بدعم خطط الحكومة العراقية نحو الدفع الإلكتروني والإصلاح الاقتصادي والمصرفي، عن طريق طرح حلول وتقنيات متطورة إلى السوق، وكذلك استعدادها لجلب الخبرات، بالإضافة إلى تشغيل المزيد من العراقيين في مكتبها ببغداد، بهدف الوصول إلى 500 ألف نقطة قبول من نقاط البيع بالدفع الإلكتروني في العراق".