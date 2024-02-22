التدريب والتثقيف.. السوداني يبحث مع "فيزا العالمية" ملف الدفع الالكتروني في العراق

2024-02-22 18:42:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عصر اليوم الخميس (22 شباط 2024)، مع الرئيس الإقليمي لشركة فيزا، في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، آندرو توري والوفد المرافق له ملف الدفع الإلكتروني في العراق.

وأكد السوداني خلال اللقاء بحسب بيان لمكتبه تلقته "بغداد اليوم"، ان "الحكومة وضعت مسألة الإصلاح الاقتصادي والمصرفي من ضمن أهمّ أولوياتها، وهي تسعى وترحب بالتعاون في هذا المجال،" مشيراً إلى "إقرار نظام الدفع الإلكتروني في مجلس الوزراء".

وأشاد رئيس مجلس الوزراء "بتعاون الشركة في توسيع تكنولوجيا الدفع الإلكتروني والتحوّل الرقمي، سواء من خلال تدريب العاملين في العراق أو عن طريق المساهمة في التثقيف لعملية الدفع الإلكتروني".

من جانبه، عبر آندرو عن "الرغبة باستمرار التعاون مع البنك المركزي العراقي، ومؤسسات القطاع المصرفي العراقي كافة،" مشيراً إلى "اهتمام شركة فيزا بدعم خطط الحكومة العراقية نحو الدفع الإلكتروني والإصلاح الاقتصادي والمصرفي، عن طريق طرح حلول وتقنيات متطورة إلى السوق، وكذلك استعدادها لجلب الخبرات، بالإضافة إلى تشغيل المزيد من العراقيين في مكتبها ببغداد، بهدف الوصول إلى 500 ألف نقطة قبول من نقاط البيع بالدفع الإلكتروني في العراق".



