2024-02-22 18:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة حرس الحدود، اليوم الخميس (22 شباط 2024) عن مسك نقاط حدودية على الحدود العراقية - التركية في العمادية ضمن محافظة دهوك في أقصى شمال البلاد لم تصلها قوة بوقت سابق.

وأفاد بيان لقيادة حرس الحدود تلقته "بغداد اليوم"، انه "وفي اقصى شمال البلاد وفي أقسى الظروف الجوية وأصعب التضاريس (الجغرافية)، تمكنت قوة من لواء الحدود الاول بإمرة قائد حدود المنطقة الاولى من التقدم بإتجاه نقطة الصفر الحدودية ومسك نقاط حدودية ورفع العلم العراقي عليها على الشريط الحدودي العراقي التركي في ناحية (شيلدزئ) بقضاء العمادية ضمن محافظة دهوك كانت غير ممسوكة سابقاً بإسناد من قوات حرس إقليم كردستان".

وأشار البيان الى انه "سيجري بناء مخافر مجهزة بالتقنيات الحديثة ضمن سعي وزارة الداخلية ممثلة بقيادة قوات الحدود في مسك الحدود بصورة فعالة لرصد الحالات المشبوهة والتصدي للخارجين على القانون".



