المنافذ تضبط أموالا بالدينار والدولار حاول أصحابها تهريبها خارج البلاد

2024-02-22 19:00:02 - المصدر: الفرات نيوز

تمكن منفذ طريبيل الحدودي من ضبط مسافر عراقي بحوزته بطاقات ماستر كارد عدد (٧) في نقطة تفتيش المغادرين ولم يصرح بها وبعد فحصها بجهاز pos في مركز الكمرك المدني تبين ان مجموع المبالغ فيها يبلغ (52829000 ) اثنان وخمسون مليون وثمانمائة وتسعه وعشرين الف دينار عراقي.

وفي السياق ذاته تمكن منفذ الشلامجة الحدودي من ضبط مسافر عراقي في صالة المغادرة لايملك وثائق رسمية بحوزته (62) الف دولار أمريكي حاول تهريبها من خلال اخفائها بطريقه احترافية .



وقد جرى تدوين أقوالهم أصولياً وإحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.