وزارة الاعمار تعلن موعد فتح التقديم الالكتروني لقروض صندوق الإسكان

2024-02-22 19:00:02 - المصدر: الفرات نيوز



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أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، ان الثالث من شهر اذار القادم، سيكون موعد فتح التقديم الالكتروني على قروض #صندوق_الاسكان_العراقي ولغاية السادس من الشهر ذاته، وفق جدول (مرفق) حُدد فيه الايام المخصصة لكل محافظة ضمن المدة.

التقديم الإلكتروني سيكون مفتوحا لمدة 24 ساعة لليوم المخصص لكل محافظة وحسب الرابط الالكتروني (ادناه)، وسيتم قبول طلبات جميع المتقدمين خلالها، و اختيار الاكثر استحقاقا وفق الية جديدة للمفاضلة، و عدد المقترضين الذين سيتم قبولهم يعتمد على المبالغ المخصصة لكل محافظة.

نقاط المفاضلة للالية الجديدة ستأخذ بنظر الحسبان (موقع ونوع البناء، العمر، الحالة الاجتماعية، عدد الاولاد دون سن 18، ذوي الاحتياجات الخاصة، الاستفادة سابقا من القرض للزوج او الزوجة).

هذه الالية ستضمن العدالة والشفافية، وسيحتفظ جميع المتقدمين بحقوقهم في الحصول على القروض وحسب توفر المبالغ الحالية لدى الصندوق.

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رابط التقديم الالكتروني:

https://eservice.ur.gov.iq/index/new-service/10461