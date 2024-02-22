قيادة قوات الحدود تمسك نقاطا أمنية عراقية على الحدود التركية

2024-02-22 19:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، مسك قوات حرس الحدود نقاطاً حدودية على الحدود العراقية التركية.وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بتوجيه من وزير الداخلية ومتابعة قائد قوات الحدود لمسك كامل الحدود العراقية مع دول الجوار، وفي أقصى شمال عراقنا الأشم وفي أقسى الظروف الجوية وأصعب التضاريس، تمكنت قوة من لواء الحدود الاول بإمرة قائد حدود المنطقة الأولى من التقدم باتجاه نقطة الصفر الحدودية ومسك نقاط حدودية ورفع العلم العراقي عليها على الشريط الحدودي العراقي التركي في ناحية شيلدزئ بقضاء العمادية ضمن محافظة دهوك كانت غير ممسوكة سابقاً بإسناد من قوات حرس إقليم كردستان".وأضافت، أنه "سيجري بناء مخافر مجهزة بالتقنيات الحديثة ضمن سعي وزارة الداخلية ممثلة بقيادة قوات الحدود في مسك الحدود بصورة فعالة؛ لرصد الحالات المشبوهة والتصدي للخارجين عن القانون".