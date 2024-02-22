مكية ومفتن يبحثان آليات تقديم الخدمات للرياضيين العراقيين

2024-02-22 19:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، اليوم الخميس، آليات تقديم الخدمات الاستثمارية لشريحة الرياضيين العراقيين.وذكرت الهيئة الوطنية للاستثمار في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "ناقش اللقاء أهمية دعم فئة الرياضيين بالمجالات كافة، على مستوى المشاريع الاستثمارية التي ترفد اللجنة الأولمبية وتوفير بيئة مناسبة لهم، فضلا عن خدمات المشاريع الحيوية الأخرى".وأكد مكية- بحسب البيان- أن "الهيئة تعمل وفق منهاج دقيق ومنفتح على الجهات القطاعية كافة؛ بغية تغطية أكبر المساحات من الخدمات عبر مشاريع الهيئة الاستثمارية في بغداد والمحافظات".من جهته عبر مفتن، عن شكره لـ "رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية؛ لاهتمامه بالمشاريع النوعية والخدمية التي تصب في خدمة الرياضة والرياضيين العراقيين".