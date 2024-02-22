2024-02-22 19:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، ان الثالث من شهر اذار القادم، سيكون موعد فتح التقديم الالكتروني على قروض صندوق الاسكان ولغاية السادس من الشهر ذاته، وفق جدول (مرفق) حُدد فيه الايام المخصصة لكل محافظة ضمن المدة. وذكر المركز الاعلامي في الوزارة، أن التقديم الإلكتروني سيكون مفتوحا لمدة 24 ساعة لليوم المخصص لكل محافظة وحسب […]

ظهرت المقالة الإعمار تعلن موعد فتح التقديم الإلكتروني لقروض صندوق الإسكان وآلية المفاضلة بين المتقدمين أولاً على ايرث نيوز.