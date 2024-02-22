2024-02-22 19:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، عن مصادقة الوزيرو رزاق محيبس السعداوي على محضر بيع مقاطعة (٩ ) كويريش بمساحة ٥٥ دونما، من الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل، الى الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، قبل تحولها الى الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية. وذكر بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، وتلقته ايرث نيوز ان “الدائرة القانونية […]

ظهرت المقالة النقل تزف البشرى لموظفي الملاحة الجوية أولاً على ايرث نيوز.