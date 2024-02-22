2024-02-22 19:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، تخصيص قطعة أرض مساحتها 200 دونم للاتحادات الرياضية. وقال مفتن، في بيان إنه “التقى اليوم حيدر مكية، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وبحضور عضوي المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية خليل ياسين وهردة رؤف، حيث أثمر اللقاء عن موافقة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار على تخصيص قطعة أرض […]

ظهرت المقالة مقار للاتحادات الرياضية العراقية لأول مرة منذ عقود أولاً على ايرث نيوز.