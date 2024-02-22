2024-02-22 19:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

أكدت السفيرة الأمريكية في العراق الينا رومانوسكي، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وأعضاء التحالف الدولي ملتزمون بتقويض قدرات داعش وضمان هزيمته الدائمة. ‬⁩وكتبت رومانسكي في تدوينة على منصة X طالعتها إيرث نيوز، أن “التحالف الدولي ضد تنظيم داعش تأسس في عام 2014 من قبل 87 دولة ومنظمة شريكة بهدف مواجهة داعش على كافة المستويات؟”.وأضافت، أن […]

ظهرت المقالة السفيرة الأميركية: التحالف الدولي ملتزم بتقويض قدرات “داعش” وضمان هزيمته الدائمة أولاً على ايرث نيوز.