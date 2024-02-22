مدرب الأنيق يغادر المستشفى بعد تعرضه لأزمة قلبية

2024-02-22 20:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسين عمارغادر مدرب نادي الطلبة أحمد صلاح، اليوم الخميس، مستشفى الصدر التعليمي في بغداد بعد تعرضه لأزمة قلبية.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مدرب الأنيق أحمد صلاح غادر مستشفى الصدر التعليمي بعد أن تعرض لأزمة قلبية في مباراة فريقه أمام أمانة بغداد".وتمكن فريق الطلبة من الفوز على أمانة بغداد، 2-0 في انطلاق منافسات الجولة 16 لدوري نجوم العراق بكرة القدم.