وزارة الإعمار تحدد موعد التقديم الالكتروني على قروض صندوق الاسكان

2024-02-22 20:00:04 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الخميس، إطلاق التقديم على قروض الإسكان للفترة من 3-6 آذار المقبل.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته (الأولى)، أن "الثالث من شهر آذار المقبل، سيكون موعد فتح التقديم الإلكتروني على قروض صندوق الإسكان ولغاية السادس من الشهرِ ذاته، وفق الجدول (المرفق) حُدد فيه الأيام المخصصة لكل محافظة ضمن المدة".

وأضاف البيان، أن "التقديم الإلكتروني سيكون مفتوحا لمدة 24 ساعة لليوم المخصص لكل محافظة، وحسب الرابط الإلكتروني، وسيتم قبول طلبات جميع المتقدمين خلالها واختيار الأكثر استحقاقا وفق آلية جديدة للمفاضلة"، لافتاً، إلى أن "عدد المقترضين الذين سيتم قبولهم يعتمد على المبالغ المخصصة لكل محافظة".

وتابع، أن "نقاط المفاضلة للآلية الجديدة ستأخذ بنظر الحسبان موقع ونوع البناء والعمر والحالة الاجتماعية وعدد الأولاد دون سن 18 وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى الاستفادة سابقا من القرض للزوج أو الزوجة"، مبينا، أن "هذه الآلية ستضمن العدالة والشفافية وسيحتفظ جميع المتقدمين بحقوقهم في الحصول على القروض وحسب توفر المبالغ الحالية لدى الصندوق".



