المنتخب العراقي للسيدات يخسر أمام نظيره النيبالي بخماسية نظيفة

2024-02-22 20:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خسر المنتخب العراقي للسيدات أمام نظيره النيبالي بنتيجة ثقيلة، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة لكرة القدم والتي تجري منافساتها في السعودية.

وجرت المباراة على ملعب رديف الملك عبد الله بمدينة جدة السعودية عند الساعة الخامسة مساءً، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لبطولة غرب آسيا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم النيبال بأربعة أهداف دون مقابل للمنتخب العراقي، وفي الشوط الثاني أضاف منتخب النيبال هدفاً خامساً.

وكان منتخب نساء العراق خسر مباراته الأولى في البطولة أمام فلسطين 0-3.