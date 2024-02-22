العراق يؤكد وجوب إلزام الاحتلال الصهيوني بوقف انتهاكاته بحق الفلسطينيين

2024-02-22 20:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت جمهورية العراق أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، على وجوب إلزام سلطات الاحتلال الصهيوني بالامتثال لواجب احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ووقف الانتهاكات.وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "شاركت جمهورية العراق بوفد من وزارة الخارجية ترأسه رئيس الدائرة القانونية في وزارة الخارجية السفير حيدر شياع البراك، في المرافعة الشفهية الخاصة بطلب الرأي الاستشاري حول ممارسات الكيان الصهيوني، التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى محكمة العدل الدولية".وأضافت أنه "ألقى البراك البيان الشفهي لجمهورية العراق أمام المحكمة في الجلسة العلنية يوم الخميس الموافق 2024/2/22، وأكد العراق في بيانه أمام محكمة العدل الدولية، على أهمية فتوى المحكمة في توفير العناصر القانونية اللازمة لتعزيز الجهود الرامية الى إعادة السلام والاستقرار في فلسطين ومنطقة الشرق الأوسط".وتابعت، "أكد البيان على أن سلطات الاحتلال مُلزمة بالامتثال لواجب احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ويجب عليها إيقاف انتهاكاتها بشكل فوري من خلال وقف جميع الأعمال والتدابير التي تمنع أو تعرقل حصول الشعب الفلسطيني على حقه في إعلان دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، بما في ذلك الإنهاء الفوري للاحتلال بجميع مظاهره وما يرتبط به من إجراءات وممارسات تهدف لإطالة أمد الاحتلال ومواصلة إنكارها الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني".