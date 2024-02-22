وزير الداخلية يؤكد على وضع خطط جديدة تعزز أمن سامراء المقدسة

2024-02-22 20:06:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، وضع خطط جديدة تعزز الأمن في سامراء المقدسة وتساعد على تهيئة الأجواء الآمنة والمناسبة لأهالي المدينة وزائريها.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "زار وزير الداخلية عبد الأمير الشمري قيادة مدينة سامراء التي تسلمت المسؤولية الأمنية يوم الأحد الماضي، ووجه ضباط القيادة بوضع خطط جديدة تعزز الأمن وتساعد على تهيئة الأجواء الآمنة والمناسبة لأهالي هذه المدينة المقدسة وزائريها".وأضافت، أن "الوزير أكد أهمية الاعتماد على الجهد الاستخباري وكاميرات المراقبة في فرض الأمن وتعزيزه، مبيناً أن هذه الزيارة لمقر قيادة سامراء تأتي لمعرفة احتياجات الضباط والمنتسبين ليتمكنوا من أداء الواجب والمهام الموكلة إليهم ضمن هذا القاطع".وتابعت، أن "الوزير خاطب الحاضرين بأنهم الآن أمام مسؤولية كبيرة وهم أهل لها، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية العمل المنظم وإعادة توزيع قواطع المسؤولية ووحدة القيادة والاعتماد على الشرطة المحلية وتفعيل دوريات النجدة، مشدداً أيضاً على التعاون مع الجهات الأمنية الأخرى المتواجدة في المدينة".