2024-02-22 20:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت القيادة الوسطى في الجيش الأميركي، اليوم الخميس، إصابة سفينة مملوكة لبريطانيا بصاروخين باليستيين في البحر الأحمر. وقالت القيادة الوسطى في بيان إن “الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين أصابا سفينة مملوكة لبريطانيا وسببا أضرارا طفيفة وإصابة شخص بجروح طفيفة”. وأشارت، إلى”إسقاط 6 طائرات مسيرة تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في البحر الأحمر”.

ظهرت المقالة القيادة المركزية الأميركية: الحوثيون أطلقوا صاروخين باليستيين أصابا سفينة مملوكة لبريطانيا أولاً على ايرث نيوز.