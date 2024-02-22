2024-02-22 20:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ودع المنتخب الوطني للسيدات، بطولة غرب آسيا، بخسارته أمام منتخب النيبال بخماسية نظيفة. وأقيمت المباراة على ملعب رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة. وتكفلت اللاعبة ساباتينا باهانداري بتسجيل خماسية المنتخب النيبالي في الدقائق 13 و15 و36 و43 و79. وكان المنتخب الوطني قد خسر بثلاثية نظيفة […]

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