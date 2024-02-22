وزير النقل: الجانب التركي أبلغنا بوجود ضغط أوروبي للإسراع في إنجاز طريق التنمية

2024-02-22 20:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الخميس، عزم الوزارة إنهاء المراحل الخمس لميناء الفاو وافتتاحها العام المقبل، وفيما بين أن نسبة إنجاز الأرصفة بالميناء تجاوزت الـ87 بالمئة، تطرق لملف ميناء التنمية مؤكداً أن الجانب التركي أبلغ العراق بوجود ضغط أوروبي للإسراع بإنجازه.وقال السعداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أثبتت أنها حكومة خدمات"، مبينا، أن "مشروعي ميناء الفاو وطريق التنمية يحظيان باهتمام كبير من رئيس الوزراء".وأضاف، ان "الوزارة عازمة على إنهاء المراحل الخمس لمشروع ميناء الفاو الكبير في التوقيتات المرسومة لها وافتتاحها عام 2025"، مشيرا، إلى أن "المشاريع الخمسة لميناء الفاو تبدأ بمشروع الأرصفة الذي تجاوزت نسب إنجازه 87 بالمئة وتسير وفق ما مخطط له".وتابع، أن "المشاريع الأربعة الأخرى متمثلة بمشروع الطريق الرابط بين ميناء الفاو الكبير وأم قصر وتجاوزت نسبة الإنجاز فيه 70 بالمئة كذلك مشروع النفق المغمور وساحة المناولة وكذلك القناة الملاحية"، موضحا، أن "ميناء الفاو الكبير يسير وفق ما مخطط له".وذكر، أن "هناك تلازما كبيرا بين ميناء الفاو وطريق التنمية"، لافتا، إلى أنه "خلال زيارتنا إلى العاصمة التركية أنقرة أبلغنا أن هناك ضغطا كبيرا من الاتحاد الأوروبي بضرورة الإسراع مع العراق في إنجاز طريق التنمية بالسرعة القصوى".وبين، أنه "بعد أحداث غزة والبحر الأحمر، أصبح ميناء الفاو وطريق التنمية ضرورة ملحة لكل دول المنطقة والاتحاد الأوروبي".