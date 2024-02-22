الأولمبية تتفق مع الاستثمار على تخصيص 200 دونم في بسماية لتشييد مقار للاتحادات

2024-02-22 20:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، اليوم الخميس، تخصيص 200 دونم في بسماية لتشييد مقار الاتحادات الرياضية.وقال بيان للجنة الأولمبية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مفتن التقى رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية وبحضور عضوي المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية خليل ياسين و هردة رؤوف، حيث أثمر اللقاء عن موافقة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار على تخصيص قطعة أرض مساحتها 200 دونم في مدينة بسماية، توزع على الاتحادات الوطنية الرياضية كمقار رسمية لها، بعد أن افتقدت هذا الأمر منذ عقود سابقة".وأضاف، أن "هذا المنجز وغيره يأتي في إطار الدعم اللا محدود الذي تقدمه اللجنة الأولمبية لجميع الاتحادات الوطنيّة الرياضية، الأولمبية وغير الأولمبية".