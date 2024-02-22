رئيس الوزراء يؤكد الانتقال لعلاقة ثنائية مع واشنطن تحكمها اتفاقية الإطار الإستراتيجي

2024-02-22 21:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الانتقال إلى علاقة ثنائية مع الولايات المتحدة تحكمها اتفاقية الإطار الإستراتيجي.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الخميس، عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي السيناتور كريستوفر كونز".وأكد رئيس مجلس الوزراء، "أهمية الشراكة بين العراق و الولايات المتحدة"، لافتا إلى "الانتقال إلى علاقة ثنائية تحكمها اتفاقية الإطار الإستراتيجي بين البلدين بعد إنهاء مهام التحالف الدولي وفق جدول زمني محدد".وأكد، "ضرورة إيقاف الحرب في غزّة وإنهاء حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال، خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك".من جانبه، أكد السيناتور كونز أن "جولته في المنطقة ولقاءه رئيس مجلس الوزراء جاء بناءً على طلب من الرئيس جو بايدن"، مشيراً إلى "عمق الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق وضرورة توسيعها لتشمل الجوانب الاقتصادية والثقافية والصحية إضافة إلى الأمنية التي تجري وفقاً لاجتماعات اللجنة العسكرية العليا".وشدد على "ضرورة تحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط وإيقاف إطلاق النار في غزة والأراضي الفلسطينية".