سيناتور بالكونغرس في ضيافة السوداني بطلب من بايدن

2024-02-22 21:00:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (22 شباط 2024)، السيناتور الأمريكي كريستوفر كونز خلال جولته الشرق اوسطية بناءً على طلب من رئيس الولايات المتحدة جو بايدن.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "السوداني، استقبل عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي السيناتور كريستوفر كونز".

و بيّن رئيس مجلس الوزراء أهمية الشراكة بين العراق و الولايات المتحدة، مؤكداً الانتقال إلى علاقة ثنائية تحكمها اتفاقية الإطار الإستراتيجي بين البلدين، بعد إنهاء مهام التحالف الدولي، وفق جدول زمني محدد، مؤكدا ضرورة إيقاف الحرب في غزّة وإنهاء حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال، خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، بحسب البيان..

ووفقا للبيان، أكد السيناتور كونز أن "جولته في المنطقة، ولقاءه رئيس مجلس الوزراء جاء بناءً على طلب من الرئيس جو بايدن"، مشيراً إلى "عمق الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق، وضرورة توسيعها لتشمل الجوانب الاقتصادية والثقافية والصحية، إضافة إلى الأمنية التي تجري وفقاً لاجتماعات اللجنة العسكرية العليا، كما أكد ضرورة تحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط وإيقاف إطلاق النار في غزة والأراضي الفلسطينية".