زيارة لوزير النقل إلى "محرقة المطار" تفضح سنوات من "تراكم القذارة" في واجهة البلد الاولى

2024-02-22 21:00:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

في مشاهد صادمة تعكس حجم الإهمال والفوضى المتراكمة التي يعيشها مطار بغداد الدولي الذي يمثل واجهة العاصمة والبلد حيث تتكدس بمحيطه تلال من النفايات في أحدث مؤشر على سوء الإدارة وغياب الرقابة والمتابعة.

وأجرى وزير النقل رزاق محيبس السعداوي اليوم الخميس (22 شباط 2024) جولة تفقدية لمشروع محرقة النفايات داخل مطار بغداد ، مشددا على ضرورة إنجاز متطلبات المعايير البيئية وإجراءات السلامة العامة.

وقال وزير النقل، في اثناء جولته التفقدية، بحسب بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، إن "الكثير من النفايات التي تخلفها المطارات تحتاج إلى حجر صحي، وبعضها يتطلب طرقًا خاصة للتخلص منها، وهذا ما نعمل عليه".

وأضاف السعداوي، "لن نسمح بتراكم النفايات وتحول هذه الأماكن الى مرتع للحشرات والنفايات الضارة التي تهدد حياة الناس، فضلا عن منظرها غير الحضاري"، موجها بالإسراع في إنجاز متطلبات التخلص من تلك النفايات، وفقا للمعايير البيئية ومتطلبات الدفاع المدني.

وشدد على "ضرورة تحويل جميع الفضاءات في محيط المطار الى مساحات خضراء تليق بهذه الواجهة الحضارية أمام العالم".

وقالت النقل أن "وزير النقل رزاق السعداوي هو أول وزير يزور محرقة المطار، ووجه بالاهتمام بمتطلبات الشروط البيئية وإجراءات السلامة".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أعلن الثلاثاء الماضي عن دراسة "عدة خيارات للتوقيع مع شركة عالمية لتأهيل وتطوير مطار بغداد الدولي".

كما أعلن وزير النقل الإثنين الماضي عن "قرب الشروع في تنفيذ اتفاقية مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتطوير مطار بغداد".

وتتضمن الاتفاقية بحسب حكومي "تقديم المؤسسة الدولية محفظة استثمار متكاملة تشمل الكيفية التي يتم فيها توسعة المطار الدولي وتمويله وتشغيله وصيانته، ورفع كفاءة مرافقه وعوامل السلامة فيه، والارتقاء بخدماته، لتتوافق مع المعايير الدولية للمطارات في العالم، وذلك عبر إحدى الشركات العالمية المتخصصة".