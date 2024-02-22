2024-02-22 21:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت قوات شرطة محافظة واسط، اليوم الخميس، عن القبض على متهم هارب محكوم بالإعدام شنقًا حتى الموت. وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز. أنه “بواجب خاص نفذت قيادة شرطة واسط واستخبارات وارهاب واسط واجب نوعي وبتكليف واشراف من قبل وزير الداخلية وبكمين محكم ومتابعة وتعقب تلقي القبض على المتهم الهارب والمحكوم غيابيا شنقا […]

ظهرت المقالة بكمين محكم.. شرطة واسط تحكم قبضتها على هارب محكوم بالإعدام أولاً على ايرث نيوز.