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اميركا تؤكد على عمق الشراكة بينها وبين العراق لتشمل الجوانب الاقتصادية والثقافية والصحية

اميركا تؤكد على عمق الشراكة بينها وبين العراق لتشمل الجوانب الاقتصادية والثقافية والصحية
اميركا تؤكد على عمق الشراكة بينها وبين العراق لتشمل الجوانب الاقتصادية والثقافية والصحية
2024-02-22 21:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي السيناتور كريستوفر كونز. و بيّن رئيس مجلس الوزراء بحسب بيان تلقته ايرث نيوز “أهمية الشراكة بين العراق و الولايات المتحدة”، مؤكداً الانتقال إلى “علاقة ثنائية تحكمها اتفاقية الإطار الإستراتيجي بين البلدين، بعد إنهاء مهام التحالف الدولي، وفق […]

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