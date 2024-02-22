2024-02-22 21:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي السيناتور كريستوفر كونز. و بيّن رئيس مجلس الوزراء بحسب بيان تلقته ايرث نيوز “أهمية الشراكة بين العراق و الولايات المتحدة”، مؤكداً الانتقال إلى “علاقة ثنائية تحكمها اتفاقية الإطار الإستراتيجي بين البلدين، بعد إنهاء مهام التحالف الدولي، وفق […]

ظهرت المقالة اميركا تؤكد على عمق الشراكة بينها وبين العراق لتشمل الجوانب الاقتصادية والثقافية والصحية أولاً على ايرث نيوز.