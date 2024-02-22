2024-02-22 21:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تعافى مؤشر الدولار، الخميس، بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع مع ترقب المستثمرين بيانات جديدة قد تنبئ بمؤشرات عن الموعد المحتمل لبدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة. انتعشت العملة الأميركية هذا العام بعد أن دفعت قوة النمو وبيانات التضخم المتعاملين إلى التراجع عن توقعاتهم بشأن الموعد الذي […]

ظهرت المقالة الدولار ينهض من قاع 3 أسابيع وسط ترقب لتحركات الفائدة أولاً على ايرث نيوز.