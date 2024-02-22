نجم خط وسط ريال مدريد يعلن عودته لمنتخب ألمانيا

2024-02-22 21:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن نجم خط وسط ريال مدريد، توني كروس عودته لصفوف منتخب بلاده ألمانيا، قبل خوض منافسات كأس أمم أوروبا 2024 هذا الصيف.ونشر كروس بيانا رسميًا على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، "سألعب لمنتخب ألمانيا مرة أخرى في آذار المقبل؛ لأن المدرب طلب مني ذلك وأنا في مزاج جيد".وأضاف، "من الممكن أن يكون لدينا الكثير لنقدمه، مع الفريق الذي نملكه، أكثر مما يعتقده معظم الناس في الوقت الحالي".وكان كروس قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد يورو 2020، للتركيز على أدائه مع ريال مدريد في سنواته الأخيرة قبل الاعتزال النهائي.