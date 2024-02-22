مقتل رجل في العقد السابع من عمره بشجار مسلح في ذي قار

2024-02-22 21:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بمقتل شخص بشجار مسلح جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان شجاراً مسلحا اندلع بين طرفين ابناء عم في ناحية گرمة بني سعيد جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة وأدى لمقتل شخص واحد في السبعينات من عمره".

وبين المصدر، ان " هناك توتر بين الطرفين في الوقت الحالي، فيما تسيطر القوات الامنية على منطقة الحادث بعد عمليات دهم وتفتيش أسفرت على اعتقال شخصين شاركوا بالشجار المسلح"، مؤكدا أنة "هناك استعدادات امنية كبيرة تحسبا لتجدد الشجار بين الطرفين".