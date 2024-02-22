الكهرباء تسري في أسلاك النهية بعد اطلاق المحطة المتنقلة غرب الانبار

2024-02-22 22:06:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس (22 شباط 2024)، اطلاق التيار الكهربائي وتشغيل محطة "النهية" المتنقلة وادخالها في العمل غرب محافظة الانبار.

وقال بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، ان "مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط علاء سمير الجبوري، تابع اطلاق التيار الكهربائي وتشغيل محطة النهية المتنقلة وادخالها في العمل غرب محافظة الانبار، رفقة مدير فرع توزيع كهرباء الفرات الاعلى خالد محمد علي، ومدير شبكة نقل الطاقة - غرب الانبار سامر هجيج طعمة ومسؤول قسم الشؤون الفنية والتشغيل الى قرية النهية ضمن قطاع القائم".

واضاف، انه "تم تشغيل محطة النهية المتنقلة 31.5MVA - 33/11KV وإطلاق التيار في ثلاث مغذيات 11 ك.ف (النهية, نزوة، الخور) الساعة 12:20 ب.ض، حيث أثنى مدير الفرع على الجهود المبذولة من قبل كوادر شعبة المحطات وملاكات القائم والشركة المنفذة لإتمام العمل وتشغيل المحطة".

واشار الى ان "مدير فرع الفرات الاعلى، توجه بعد تشغيل محطة النهية الى مشروع اخر ضمن قاطع المسؤولية وهو "مشروع محطة سعدة الثانوية 2x31.5 MVA - 33/11KV، للوقوف على المراحل المنجزة للمشروع مقدماً بعض الملاحظات الفنية لإتمام العمل وتشغيل المحطة ضمن الوقت المحدد لها للمساهمة في استقرار الطاقة المجهزة".