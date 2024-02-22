2024-02-22 22:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلن قائد حركة أنصار الله في اليمن عبد الملك الحوثي في كلمة يوم الخميس، عن إدخال سلاح الغواصات في عملياتهم بالبحر. وقال في كلمته حول آخر المستجدات والتطورات، إن جبهة اليمن اتجهت إلى التصعيد في العمليات مقابل توجه إسرائيل إلى التصعيد أكثر في قطاع غزة. وأضاف “سنستمر في عملياتنا ونتجه إلى تصعيد العمليات التي تستهدف الأعداء إسنادا […]

ظهرت المقالة عبد الملك الحوثي: أدخلنا سلاح الغواصات في عملياتنا بالبحر ونتجه للتصعيد أولاً على ايرث نيوز.