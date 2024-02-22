2024-02-22 23:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، التزام العراق بنقل رعاياه من مخيم الهول، واشار الى أن قرار إنهاء مهام التحالف الدولي لايعني القطيعة مع المجتمع الدولي. وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الامن القومي، في بيان، أن “مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم الخميس، عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي، السيناتور كريستوفر […]

ظهرت المقالة الأعرجي لسيناتور أمريكي: العراق يأمل حصول تقارب بين إيران والولايات المتحدة أولاً على ايرث نيوز.