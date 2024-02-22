30 ألف وحدة سكنية.. الغزي يوجه باستكمال متطلبات "المدينة المتكاملة" في ذي قار

2024-02-22 23:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ذي قار

وجه الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، اليوم الخميس (22 شباط 2024)، باستكمال إجراءات أنشاء المدينة السكنية المتكاملة في الناصرية بواقع 30 الف وحدة سكنية.

وقال المكتب الاعلامي للامين العام في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "الغزي، وجه بأستكمال إجراءات استملاك الأرض الخاصة بمشروع المدينة السكنية الجديدة، في محافظة ذي قار، ضمن المدن السكنية التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وبحسب البيان: "أوعز الغزي بتوفير المتطلبات الإدارية والفنية والقانونية للمشروع وتهيئة إعلانه كفرصة استثمارية، ضمن مشاريع المدن السكنية الجديدة، والتي ستنفذ على مساحة 8000 آلاف دونم وبواقع 30 ألف وحدة سكنية، ستسهم بحل جزء كبير من أزمة السكن ، في المحافظة".