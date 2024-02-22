83% من العراقيين اكتملوا.. الوجبات الأخيرة قد تحصل على بطاقة وطنية مختلفة "وملونة"

2024-02-22 23:42:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، مساء اليوم الخميس (22 شباط 2024) عن أحدث إحصائية لعدد المواطنين العراقيين المستلمين للبطاقات الوطنية الموحدة.

وقال مدير عام دائرة البطاقة الوطنية الموحدة التابعة للوزارة العميد أحمد المعموري في تصريح متلفز تابعته "بغداد اليوم"، "حصل لغاية اليوم 36 مليونا و714 ألف مواطن عراقي على البطاقة الوطنية الموحدة" مبيناً، ان "البطاقة الوطنية أسست لقاعدة بيانات واسعة".

وأشار الى "بقاء نحو 8 ملايين مواطن لم يتحصلوا بطاقاتهم" مبينا ان الدائرة "أصدرت مليوناً و 657 ألف بطاقة منذ بداية هذا العام 2024، و صدور 42704 آلاف بطاقة وطنية خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأكد المعموري انه "بإمكان المواطن استلام البطاقة الموحدة في نفس يوم تقديم معاملته".

وكشف عن "خطة باستبدال كارت البطاقة الوطنية الموحدة بشكلها الحالي وتكون بطاقة ملونة وستظهر في الوجبات الأخيرة من المبتقين الذين لم يحصلوا على بطاقاتهم".

وكانت وزارة الداخلية، قررت في 19 من شباط الجاري تمديد العمل بالمستمسكات الثبوتية لغاية 1-4 - 2024 "بهدف فسح مجال أكبر امام المواطنين" مؤكدة "استمرار عمل دوائر البطاقة الوطنية في بغداد والمحافظات لتقديم افضل الخدمات للمراجعين وتخفيف العبء عنهم".