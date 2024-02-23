وزيرة الهجرة تؤكد أهمية تعزيز التعايش المؤسسي والمجتمعي بين العراق والامارات

2024-02-23 00:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت وزيرة الهجرة والمهجرين، ايفان فائق جابرو، اليوم الخميس، أهمية تعزيز التعايش المؤسسي والمجتمعي بين العراق والامارات.وذكرت وزارة الهجرة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "وزيرة الهجرة والمهجرين ايڤان فائق جابرو، التقت وزير التسامح والتعايش في دولة الإمارات الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في أبو ظبي، بحضور سعادة السفير العراقي لدى الامارات مظفر مصطفى الجبوري والقنصل العام لجمهورية العراق في دبي اماد عبد الحميد محمد، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون والتنسيق المشترك في مجالات العمل الإنساني والاهتمام بتعزيز قيم التسامح والتعايش المؤسسي والمجتمعي، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين".وأشادت الوزيرة خلال اللقاء، "بالعمل المتميز لدولة الإمارات الشقيقة في إطار دعم قيم ومبادئ التسامح والسلام .من جانبه، أكد "وزير التسامح والتعايش الإماراتي على اهتمام حكومة بلاده بإقامة أفضل العلاقات مع العراق وتعزيزها نحو الأفضل".