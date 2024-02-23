نجاة مدير مؤسسة المدى فخري كريم من محاولة اغتيال

2024-02-23 00:00:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مؤسسة المدى للاعلام، اليوم الخميس (22 شباط 2024)، نجاة مديرها "فخري كريم" من محاولة اغتيال في منطقة القادسية وسط العاصمة بغداد.

وقالت المؤسسة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون فخري كريم، قد نجا من محاولة اغتيال غادرة وجبانة، في منطقة القادسية ببغداد، اثناء عودته برفقة الدكتورة غادة العاملي مدير عام المؤسسة، من معرض العراق الدولي للكتاب".

واضاف، ان "محاولة الاغتيال، كانت في حوالي الساعة التاسعة من مساء اليوم، نفذها مسلحون مجهولون كانوا يستقلون عجلتين نوع (بيك اب)، حيث اعترضوا الطريق لإيقاف سيارة فخري كريم، ثم قاموا بأطلاق الرصاص على سيارته من أسلحة رشاشة ولاذوا بالفرار".

وادان بيان المؤسسة محاولة الاغتيال، وطالب بفتح تحقيق سريع عن المجرمين، بحسب نصه.