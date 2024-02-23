2024-02-23 00:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ التقت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان فائق جابرو، اليوم الخميس، بعدد من الكفاءات وأبناء الجالية العراقية المقيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة في مقر السفارة العراقية في أبو ظبي، بحضور السفير الدكتور مظفر مصطفى الجبوري، والقنصل العام في دبي، ماد عبد الحميد محمد. وأكدت جابرو خلال اللقاء بحسب بيان تلقته ايرث نيوز ان “حكومة دولة […]

ظهرت المقالة من الامارات.. وزيرة الهجرة تؤكد حرص الحكومة على الاستفادة من خبرات الكفاءات العراقية أولاً على ايرث نيوز.