2024-02-23 00:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تقدم المحامي اللبناني شربل عرب بدعوى أمام النيابة العامة العسكرية بحق الفنانة نانسي عجرم، واتهامها بمخالفتها قانون مقاطعة إسرائيل، بسبب صورها مع بلوغر إسرائيلي شهير. وتداولت وسائل إعلام محلية نص البلاغ المقدم من قبل المحامي، إذ أكد أنّ لقاء عجرم للبلوغر الإسرائيلي يأتي للمرة الثانية، وهو ما ثبت من خلال تداول الصور في […]

ظهرت المقالة دعوة قضائية ضد نانسي عجرم بسبب صورها مع بلوغر إسرائيلي‎ أولاً على ايرث نيوز.