2024-02-23 00:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

بحث وزير الدفاع ثابت العباسي مع عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي، اليوم الخميس، عمل اللجنة العسكرية العليا لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق وفق جدول زمني محدد. وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “وزير الدفاع اثابت محمد العباسي، التقى مساء يوم الخميس ٢٢ شباط ٢٠٢٤، عضو لجنة العلاقات الخارجية في […]

ظهرت المقالة بغداد وواشنطن تبحثان إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق وفق جدول زمني محدد أولاً على ايرث نيوز.