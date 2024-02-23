مقتل شخص وإصابة آخر جراء خلافات عشائرية جنوبي بغداد

2024-02-23 00:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بمقتل شخص وإصابة آخر، نتيجة خلافات عشائرية ضمن منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد. وأبلغ المصدر، وكالة إيرث ننيوز، بأن “مشاجرة نتيجة خلافات عشائرية تطورت إلى استخدام الأسلحة الخفيفة ضمن منطقة أبو دشير في الدورة جنوبي بغداد”. وأضاف المصدر، أن “المشاجرة تسببت بمقتل شخص وإصابة آخر، فيما لاذ المتسببون بالفرار إلى […]

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