وزير التجارة: العراق خرج من قائمة الدول التي تتصدر الزيادة والتضخم في الاسعار

2024-02-23 00:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير التجارة، أثير الغريري، اليوم الخميس، أن العراق خرج من قائمة الدول التي تتصدر الزيادة والتضخم في الاسعار.وقال الغريري في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التجارة والصناعة في اقليم كردستان، وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحصة التموينية مؤمنة للخزين الاستراتيجي في غنى عن قلق المواطن من ارتفاع الاسواق لاول مرة، اذ اليوم خرج العراق من قائمة الدول التي تتصدر الزيادة والتضخم في الاسعار تحقق الامن الغذائي وبالتالي خدمة مواطنينا من خلال السنوات الماضية".وأضاف أن "ارتفاع الاسعار في العراق متزامنة مع دول العالم وهناك اجراءات ستتخذها الوزارة للحد من ذلك، كما يجب ان تكون هناك رقابة حقيقة بالتالي هو ضمان وحماية المستهلك حينما شهدت ارتفاع الاسعار في الطحين عمدت القطاع الخاص والمخابز الى تقليل اعداد الصمون والخبز مقابل الطحين وبالرغم من ان الوزارة عملت على توفير الطحين وخفض اسعارة في السوق الا ان اصحاب افران القطاع الخاص لازالو يمارسون الجشع".وتابع أن "هناك اجراءات رقابية ستكون شاملة في بغداد وكذلك الاقليم من خلال تغيير اسلوب الدعم وبالتالي هي ضمان بان يكون العمل رصين ويحقق الربح للقطاع الخاص وبالتالي حماية المستهلك".ولفت إلى أن "السلة الرمضانية الحالية اضيفت ليها مثل العام الماضي اربعة مواد اخرى التي سجلتها وزارة التجارة بان يكون عليها طلب اكثر في شهر رمضان وهي (الطحين الصفر النشا المعكرونة الشعرية )".وأكد أنه "لاتوجد نوعيات رديئة في مواد السلة الغذائية بل من مناشئ محلية وفق المواصفات المعتمدة وبما يخص الرز المستورد فهو من مناشئ عالمية رصينة ووفق المواصفة العراقية".