2024-02-23 00:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعنوهت خلية الإعلام الامني، اليوم الخميس، أنه سيتم فحص منظومة الدفاع الجوي يوم غد الجمعة داخل المنطقة الدولية ومطار بغداد الدولي.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "سيكون هناك فحص لمنظومة الدفاع الجوي داخل المنطقة الدولية ومطار بغداد الدولي يوم غد الجمعة وحسب التوقيتات الآتية:من الساعة ٦٠٠ صباحاً وحتى الساعة ٦١٥ ومن الساعة ٩٠٠ صباحاً وحتى الساعة ٩٤٠ من اليوم ذاته".