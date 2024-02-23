السلطات العراقية تضبط 28 كيلوغراما من المخدرات في ليلة واحدة

2024-02-23 07:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت المديرية العام لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية، يوم الجمعة، بضبط 28 كيلوغراماً من المخدرات في محافظتي واسط والنجف.

أعلن ذلك مدير المديرية اللواء احمد الزركاني في بيان اليوم، وقال إنه "بالتنسيق مع قيادة قوات حرس الحدود تم ضبط 25 كيلوغراما من مادة "الكريستال" فضلا عن القبض على متهم اجنبي ضبط بحوزته مواد مخدرة في محافظة واسط.

كما أشار أيضا إلى ضبط كيلو غرام ونصف الكيلو في محافظة النجف.

الزركاني نوه إلى انه خلال هذه الليلة الماضية تمكنت القوات الامنية من ضبط 28 كيلو غراما في المحافظات المذكورة اعلاه ومحافظات اخرى.

وأعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أمس الخميس، ضبط أكثر من 50 كيلوغراماً من المخدرات خلال 72 ساعة.

وأعلنت الوزارة صدور أحكام بحق أكثر من 7 آلاف مدان بجرائم تتعلق بالاتجار والتعاطي والترويج للمخدرات في العام 2023، توزعت بين السجن المؤبد والإعدام وأحكام أخرى.

وكان يُنظر إلى العراق طوال عقود على أنه ممر لعبور المخدرات من أفغانستان وإيران إلى أوروبا ودول الخليج.

إلا أن البلد تحول إلى مستهلك رئيسي لمختلف أنواع المخدرات، منذ إطاحة النظام العراقي السابق عام 2003 على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة، إذ تسود البلاد حالياً نزاعات وأوضاع أمنية واقتصادية غير مستقرة.