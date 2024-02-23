بواسطة حبل وقرب مولد كهربائي.. انتحار شاب عشريني في واسط

2024-02-23 09:00:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، صباح الجمعة، بانتحار شاب وسط ظروف غامضة في مدينة الكوت مركز محافظة واسط.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "شاباً في العشرينات من عمره أقدم على الانتحار شنقاً بواسطة (حبل) داخل غرفة مولد كهرباء أهلي في منطقة (الطشاش) بمدينة الكوت".

وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية حضرت لمكان الحادث وسهلت نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، لإكمال الإجراءات القانونية لها، وفتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته".