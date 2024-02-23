أندية أوروبية تتصارع لنيل توقيع المدرب تشافي ألونسو

2024-02-23 09:12:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

تتصارع بعض الأندية الأوروبية على نيل توقيع تشابي ألونسو مدرب بايرن ليفركوزن بنهاية الموسم الحالي.

وأعلن يورجن كلوب، في وقت سابق، عزمه على مغادرة ليفربول بنهاية الموسم، كما هو الحال مع توماس توخيل، الذي تقرر رحيله عن بايرن ميونخ في حزيران المقبل.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" أن المدرب الإسباني هو المرشح الأول بالنسبة لمسؤولي بايرن من أجل خلافة توخيل.

وأشارت إلى قناعة المدير الرياضي (ماكس إبيرل) بقدرات ألونسو، حيث حاول جلبه إلى مونشنجلادباخ أثناء عمله في الفريق الألماني عام 2021.

لكن المصدر ذاته أفاد بإمكانية فشل البافاري في الحصول على توقيع لاعبه السابق، حيث يضع الأخير، تدريب ليفربول على رأس أولوياته.

وسبق لتشابي ألونسو، اللعب بقميص ليفربول، والفوز معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2005.

كما أن بايرن لا يأتي كخيار ثاني في أولويات ألونسو، الذي يضع ريال مدريد نصب عينيه، حال سنحت الفرصة له، فيما يأتي البافاري ثالثاً في قائمة أولوياته.

ولعب ألونسو أيضا للفريق الملكي بين عامي 2009 و2014، وانتقل بعدها إلى بايرن ميونخ، الذي اعتزل بقميصه.





المصدر: كورة