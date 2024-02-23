2024-02-23 09:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حذرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من رد “سريع وحازم” من المجتمع الدولي إذا قدمت إيران صواريخ باليستية لروسيا. وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي في إفادة صحفية عبر الإنترنت إن واشنطن لم تتأكد بعد من نقل صواريخ باليستية من إيران إلى روسيا. ونقلت رويترز في قصة حصرية عن ستة […]

ظهرت المقالة أميركا تحذر إيران من”رد حازم” إن زودت روسيا بصواريخ باليستية أولاً على ايرث نيوز.