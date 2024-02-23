2024-02-23 09:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن واشنطن وجهت رسائل تحذيرية سرية لموسكو بعدم جواز نقل وتثبيت أسلحة نووية في الفضاء. وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية نقلا عن مصادر خاصة في البيت الأبيض أن “التهديد المرتبط بالأمن القومي”، الذي تمت مناقشته في الكونغرس الأمريكي، يتعلق بأسلحة مضادة للأقمار الصناعية يُزعم أن روسيا […]

ظهرت المقالة إعلام: واشنطن تواصلت مع موسكو بشأن مسألة وضع الأسلحة في الفضاء أولاً على ايرث نيوز.