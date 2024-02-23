2024-02-23 09:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ خضع مقر باريس سان جيرمان للتفتيش في منتصف فبراير من قبل الشرطة القضائية الفرنسية في إطار التحقيق بشأن ميزة ضريبية حصل عليها النادي في صفقة تعاقده مع النجم البرازيلي نيمار عام 2017. ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر مقرب يوم الخميس، أن عمليات التفتيش تمت في مقر النادي الواقع في بولوني-بيانكور من قبل […]

ظهرت المقالة تفتيش مقر باريس سان جيرمان في قضية تعاقده مع نيمار في صفقة قياسية أولاً على ايرث نيوز.