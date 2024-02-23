2024-02-23 09:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ سجلت أسعار النفط تراجعا، في تعاملات الجمعة المبكرة، بعد أن قال مسؤول بمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إن تخفيضات أسعار الفائدة يجب أن تؤجل لشهرين إضافيين على الأقل، كما انعكست بيانات المخزونات الخام الأميركية على الأسعار. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الخميس، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت في الأسبوع […]

ظهرت المقالة تصريحات متشددة لمسؤول بالفيدرالي تضغط على أسعار النفط أولاً على ايرث نيوز.