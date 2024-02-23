توخيل يفضل مانشستر يونايتد على برشلونة

2024-02-23 10:00:03 - المصدر: واع

متابعة - واعكشف تقرير صحفي عن معضلة في طريق فريق برشلونة نحو أحد المرشحين لخلافة تشافي هيرنانديز في منصب المدير الفني للفريق بنهاية الموسم الحالي .وأعلن تشافي في وقت سابق مغادرة الفريق الكتالوني فور انتهاء الموسم الحالي، لا سيما بعد الانتقادات التي تعرض لها، نظراً لتذبذب نتائج البارسا.ويعد (توماس توخيل) أحد المرشحين لخلافة تشافي، وبالأخص بعد إعلان بايرن ميونخ، عزمه على الانفصال عنه في حزيران القادم.لكن صحيفة "بيلد" كشفت عن حلم توخيل بالعودة للدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بعد تجربته مع تشيلسي قبل بضع سنوات.وأشارت إلى عدم تواجد البارسا على رأس أولويات المدرب الألماني الذي يستهدف تدريب مانشستر يونايتدخلفا لإريك تين هاج.كما أضافت:"هناك فرصة أمام توخيل لتدريب ليفربول، لا سيما بعد إعلان رحيل مواطنه يورجن كلوب بنهاية الموسم".ولم يستطع توخيل، النجاح مع البافاري حتى الآن، حيث كاد يخرج الموسم الماضي بلا ألقاب لولا صيد البوندسليجا بهدف قاتل في الجولة الأخيرة.كما ودع بايرن ميونخ، كأس ألمانيا هذا الموسم، فضلاً عن خسارته لقب السوبر الألماني، وفي طريقه لكسر قبضته على البوندسليجا بعدما اتسع الفارق بينه وبين باير ليفركوزن المتصدر إلى (8) نقاط.المصدر : كورة